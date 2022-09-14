Боррель запропонує країнам ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонує державам-членам надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

Про це він заявив під час виступу у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Найближчим часом я запропоную державам-членам виділити шостий транш допомоги з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні", - заявив Боррель без зазначення суми.

Країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро із цієї кредитної лінії у вигляді 5 траншів по 500 млн євро.

"Російська армія відступає. Нині не час здаватися. Ми маємо продовжувати нашу військову допомогу та подвоїти наші зусилля", — сказав Боррель.

Він нагадав, що Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами та не підлягає парламентському контролю. "Це не фінансування з європейського бюджету", - зазначив Боррель.