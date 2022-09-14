Боррель предложит странам ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложит государствам-членам ЕС выделить новое финансирование на поставку вооружений Украине.

Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продолжения военной помощи Украине", — заявил Боррель без указания суммы.

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Страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро из этой кредитной линии в виде 5 траншей по 500 млн евро.

"Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия", — сказал Боррель.

Он напомнил, что Европейский фонд мира является межправительственным фондом, созданным государствами-членами и не подлежит парламентскому контролю. "Это не финансирование из европейского бюджета", — отметил Боррель.