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Командування "Південь": ворог збільшив корабельне угрупування в Чорному морі

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 03:15
фото: зображення Бориса Гроха

Росіяни збільшили корабельне угрупування в Чорному морі до 16 одиниць.

Джерело: речник ОК "Південь" Владислав Назаров у звіті про оперативну інформацію

Пряма мова: "Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні – чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр".

Деталі: Назаров уточнив, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет.

Крім того, в угрупуванні маневрують три великих десантних кораблі (ВДК).

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Теми: Чорне моревійнафлот
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