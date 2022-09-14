Командування "Південь": ворог збільшив корабельне угрупування в Чорному морі
Середа, 14 вересня 2022, 03:15
Росіяни збільшили корабельне угрупування в Чорному морі до 16 одиниць.
Джерело: речник ОК "Південь" Владислав Назаров у звіті про оперативну інформацію
Пряма мова: "Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні – чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр".
Деталі: Назаров уточнив, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет.
Крім того, в угрупуванні маневрують три великих десантних кораблі (ВДК).
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