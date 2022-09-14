Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 03:15
Командование Юг: враг увеличил корабельную группировку в Черном море
фото: изображение Бориса Гроха

Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море до 16 единиц.

Источник: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в отчете об оперативной информации

Прямая речь: "Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве – четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр".

Реклама:

Детали: Назаров уточнил, что общее снаряжение вражеской корабельной группировки составляет 36 ракет.

Кроме того, в группировке маневрируют три больших десантных корабля (БДК).

Темы: Черное моревойнафлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Черное море
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: