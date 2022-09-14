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Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 03:15
фото: изображение Бориса Гроха

Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море до 16 единиц.

Источник: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в отчете об оперативной информации

Прямая речь: "Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве – четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр".

Детали: Назаров уточнил, что общее снаряжение вражеской корабельной группировки составляет 36 ракет.

Кроме того, в группировке маневрируют три больших десантных корабля (БДК).

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Темы: Черное моревойнафлот
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