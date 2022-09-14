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Байден про успіхи ЗСУ: досягли "значного прогресу", але "попереду ще довгий шлях"

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 05:43
Байден про успіхи ЗСУ: досягли значного прогресу, але попереду ще довгий шлях
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Джо Байден, коментуючи успішний наступ української армії, заявив, що "українці досягли значного прогресу", проте "попереду ще довгий шлях".

Джерело: Байден, цитує Reuters

Пряма мова: "Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи досягла Україна переломного моменту в шестимісячній війні, Байден зазначив, що про це "важко сказати".

Теми: БайденЗбройні силивійнаконтрнаступ
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