Байден про успіхи ЗСУ: досягли "значного прогресу", але "попереду ще довгий шлях"

Президент Джо Байден, коментуючи успішний наступ української армії, заявив, що "українці досягли значного прогресу", проте "попереду ще довгий шлях".

Джерело: Байден, цитує Reuters

Пряма мова: "Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи досягла Україна переломного моменту в шестимісячній війні, Байден зазначив, що про це "важко сказати".