Байден про успіхи ЗСУ: досягли "значного прогресу", але "попереду ще довгий шлях"
Середа, 14 вересня 2022, 05:43
Президент Джо Байден, коментуючи успішний наступ української армії, заявив, що "українці досягли значного прогресу", проте "попереду ще довгий шлях".
Джерело: Байден, цитує Reuters
Пряма мова: "Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях".
Деталі: Відповідаючи на запитання, чи досягла Україна переломного моменту в шестимісячній війні, Байден зазначив, що про це "важко сказати".
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