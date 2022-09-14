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Байден об успехах ВСУ: добились "значительного прогресса", но "впереди еще долгий путь"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 05:43
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Джо Байден, комментируя успешное наступление украинской армии, заявил, что "украинцы добились значительного прогресса", однако " впереди еще долгий путь".

Источник: Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Понятно, что украинцы достигли значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь".

Детали: Отвечая на вопрос, достигла ли Украина переломного момента в шестимесячной войне, Байден отметил, что об этом "трудно сказать".

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Темы: БайденВооруженные силывойнаконтрнаступление
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