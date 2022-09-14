Кремль намагається "відбілити" Путіна після поразки військ РФ на Харківщині – ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Кремль намагається "зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку" і втрату майже всієї окупованої Харківської області.

Джерело: ISW

Деталі: Москва вперше визнала свою поразку в Харківській області з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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На думку експертів ISW, Кремль зараз працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників з оточення Путіна.

Декілька депутатів російської Держдуми висловили стурбованість жахливою ситуацією на передовій в Україні під час першого пленарного засідання осінньої сесії Думи 13 вересня. Лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росії необхідно оголосити повну мобілізацію, оскільки російська "спецвійськова операція" – це війна.

Він сказав, що "спеціальну військову операцію" можна закінчити в будь-який момент, але війна може закінчитися тільки перемогою або поразкою, і "ми не маємо права програти" цю війну.

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Лідер партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов закликав до соціальної "мобілізації", за якої пересічні росіяни більше звертатимуть увагу на війну в Україні, а не на повну військову мобілізацію.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький також зазначив, що Росія продовжить боротьбу в геополітичній "сутичці" із Заходом.

Нардепи РФ також обговорили дату наступного розгляду законопроєкту про спрощення вручення повідомлень про призов на військову службу.

Законопроєкт, який, швидше за все, буде прийнятий, дозволить російським військкоматам відправляти повістки поштою і зобов'яже чоловіків, які не отримали повідомлення поштою, все одно з'являтися в місцевий призовний пункт.

Але, на думку інституту, нема підтверджень тому, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію. Широкомасштабний призов, швидше за все, перевищить здатність МО Росії призвати, навчити та спорядити нових солдатів.

Ключові висновки аналітиків інституту: