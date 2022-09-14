Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области – ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) сообщают, что Кремль пытается "снять с Путина любую ответственность за поражение" и потерю почти всей оккупированной Харьковской области.

Источник: ISW

Детали: Москва впервые признала свое поражение в Харьковской области с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По мнению экспертов ISW, Кремль сейчас работает над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение, обвиняя в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из окружения Путина.

Несколько депутатов российской Госдумы выразили обеспокоенность ужасающей ситуацией на передовой в Украине во время первого пленарного заседания осенней сессии Думы 13 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходимо объявить полную мобилизацию, поскольку российская "спецвоенная операция" – это война.

Он сказал, что "специальную военную операцию" можно закончить в любой момент, но война может закончиться только победой или поражением, и "мы не имеем права проиграть" эту войну.

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал к социальной "мобилизации", при которой рядовые россияне будут больше обращать внимание на войну в Украине, а не на полную военную мобилизацию.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил, что Россия продолжит борьбу в геополитической "схватке" с Западом.

Нардепы РФ также обсудили дату последующего рассмотрения законопроекта об упрощении вручения уведомлений о призыве на военную службу.

Законопроект, который, скорее всего, будет принят, позволит российским военкоматам отправлять повестки по почте, и обяжет мужчин, не получивших сообщение по почте, все равно являться в местный призывной пункт.

Но, по мнению института, нет подтверждений тому, что Путин готовится отдать приказ о всеобщей мобилизации. Широкомасштабный призыв, скорее всего, превысит способность МО России призвать, обучить и снарядить новых солдат.

Ключевые выводы аналитиков института: