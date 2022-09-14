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Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв – мер

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 07:31
Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв – мер
ілюстративне фото обстрілів Миколаєва, telegram Сєнкевича

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни вночі 14 вересня масовано обстріляли місто.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки".

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"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу".

Деталі: За словами Сєнкевича, на місцях обстрілів працюють аварійні бригади і комунальники.

Зокрема, на деяких вулицях міста розчищають проїзд для громадського транспорту.

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Теми: Миколаївобстрілвійна
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