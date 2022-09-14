Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни вночі 14 вересня масовано обстріляли місто.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки".

"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу".

Деталі: За словами Сєнкевича, на місцях обстрілів працюють аварійні бригади і комунальники.

Зокрема, на деяких вулицях міста розчищають проїзд для громадського транспорту.