Россияне ночью массированно обстреляли Николаев – мэр

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне ночью 14 сентября массированно обстреляли город.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Сегодня после первой ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома".

"Собираем подробную информацию о последствиях обстрела".

Детали: По словам Сенкевича, на местах обстрелов работают аварийные бригады и коммунальщики.

В частности, на некоторых улицах города расчищается проезд для общественного транспорта.