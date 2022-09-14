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Россияне ночью массированно обстреляли Николаев – мэр

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 07:31
иллюстративное фото обстрелов Николаева, telegram Сенкевича

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне ночью 14 сентября массированно обстреляли город.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Сегодня после первой ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома".

"Собираем подробную информацию о последствиях обстрела".

Детали: По словам Сенкевича, на местах обстрелов работают аварийные бригады и коммунальщики.

В частности, на некоторых улицах города расчищается проезд для общественного транспорта.

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Темы: Николаевобстрелвойна
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