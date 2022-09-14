Россияне ночью массированно обстреляли Николаев – мэр
Среда, 14 сентября 2022, 07:31
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне ночью 14 сентября массированно обстреляли город.
Источник: Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "Сегодня после первой ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома".
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"Собираем подробную информацию о последствиях обстрела".
Детали: По словам Сенкевича, на местах обстрелов работают аварийные бригады и коммунальщики.
В частности, на некоторых улицах города расчищается проезд для общественного транспорта.
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