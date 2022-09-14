Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данія навчатиме українських військових на своїй території

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 08:15

Україна прийняла пропозицію Данії щодо навчання українських військовослужбовців на данській землі.

Про це заявив міністр оборони Мортен Бедсков під час візиту до Києва, пише "Європейська правда" із посиланням на Ekstra Bladet.

"Навчання проходитиме у Данії. Я не можу вдаватися до подробиць, але в Данії проходитиме навчання українських військовослужбовців", — сказав Бедсков.

Реклама:

У серпні стало відомо, що Данія відправить восени до Великої Британії 130 інструкторів для навчання українських солдатів.

Водночас, від міністра оборони Данії тоді стало відомо, що він запропонував Україні, щоб солдати також могли навчатися на данській землі.

Міністр не виключив, що військові можуть прибути до Данії до кінця року.

ВІДЕО ДНЯ

"Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, і є інші європейські країни, які також розпочали навчання", - сказав він.

Міністр додав, що Данія має "багаторічний досвід підготовки української оборони". Так було, наприклад, в Україні із 2015 року до російського вторгнення 24 лютого.

Глава Міноборони Данії прибув до Києва разом з естонським колегою Ханно Певкуром. Вони зустрілися з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським.

Теми: ДаніяЗбройні силиарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Данія
У Данії планують заборонити спалювати Коран
Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: