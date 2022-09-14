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Дания будет обучать украинских военных на своей территории

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 08:15

Украина приняла предложение Дании об обучении украинских военнослужащих на датской земле.

Об этом заявил министр обороны Мортен Бёдсков во время визита в Киев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekstra Bladet.

"Обучение будет проходить в Дании. Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военнослужащих", — сказал Бёдсков.

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В августе стало известно, что Дания отправит осенью в Великобританию 130 инструкторов для обучения украинских солдат.

В то же время от министра обороны Дании стало известно, что он предложил Украине, чтобы солдаты также могли обучаться на датской земле.

Министр не исключил, что военные могут прибыть в Данию до конца года

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"Дания является одной из стран, где будет проходить обучение, и есть другие европейские страны, которые также начали деятельность по обучению", - сказал он.

Министр добавил, что Дания имеет "многолетний опыт подготовки украинской обороны". Так было, например, в Украине с 2015 года до российского вторжения 24 февраля.

Глава Минобороны Дании прибыл в Киев вместе с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Они встретились с министром обороны Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским.

Темы: ДанияВооруженные силыармиявойна
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