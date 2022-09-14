Росіяни випустили 75 снарядів за ніч по Нікопольському району

У ніч на 14 вересня російські військові тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши 75 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів. Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих".

Деталі: Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач.

Без світла лишилися майже 3 000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

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У решті районів області ніч минула без обстрілів.