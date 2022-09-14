Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили 75 снарядов за ночь по Никопольскому району

Елена РощинаСреда, 14 сентября 2022, 08:22

В ночь на 14 сентября российские военные трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпустив 75 снарядов.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "На Никопольщине снова было горячо от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Бил по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших".

Реклама:

Детали: Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач.

Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают восстанавливать сети.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

ВИДЕО ДНЯ

В остальных районах области ночь прошла без обстрелов.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: