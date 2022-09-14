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Россияне выпустили 75 снарядов за ночь по Никопольскому району

Елена РощинаСреда, 14 сентября 2022, 08:22

В ночь на 14 сентября российские военные трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпустив 75 снарядов.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "На Никопольщине снова было горячо от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Бил по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших".

Детали: Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач.

Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают восстанавливать сети.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

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В остальных районах области ночь прошла без обстрелов.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
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