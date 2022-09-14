Жителів двох громад Полтавщини попередили про навчальні стрільби

У двох громадах Полтавського району Полтавської області – Щербанівській та Полтавській – 14 вересня відбудуться навчальні стрільби.

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін

Пряма мова: "14 вересня на території Щербанівської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна".

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Деталі: Таке ж попередження Лунін адресував жителям Полтавської громади.