Жителів двох громад Полтавщини попередили про навчальні стрільби
Середа, 14 вересня 2022, 08:42
У двох громадах Полтавського району Полтавської області – Щербанівській та Полтавській – 14 вересня відбудуться навчальні стрільби.
Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін
Пряма мова: "14 вересня на території Щербанівської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна".
Деталі: Таке ж попередження Лунін адресував жителям Полтавської громади.
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