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Жителів двох громад Полтавщини попередили про навчальні стрільби

Олена РощінаСереда, 14 вересня 2022, 08:42

У двох громадах Полтавського району Полтавської області – Щербанівській та Полтавській – 14 вересня відбудуться навчальні стрільби.

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін

Пряма мова: "14 вересня на території Щербанівської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна".

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Деталі: Таке ж попередження Лунін адресував жителям Полтавської громади.

Теми: Полтавська областьармія
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