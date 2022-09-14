Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителей двух общин Полтавщины предупредили об учебных стрельбах

Елена РощинаСреда, 14 сентября 2022, 08:42

В двух общинах Полтавского района Полтавской области – Щербановской и Полтавской – 14 сентября пройдут учебные стрельбы.

Источник: глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин

Прямая речь: "14 сентября на территории Щербановской общины будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Всё будет Украина".

Реклама:

Детали: Такое же предупреждение Лунин адресовал жителям Полтавской общины.

Темы: Полтавская областьармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Полтавская область
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
В Полтавской области запретили праздновать 1 сентября
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: