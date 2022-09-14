Жителей двух общин Полтавщины предупредили об учебных стрельбах

В двух общинах Полтавского района Полтавской области – Щербановской и Полтавской – 14 сентября пройдут учебные стрельбы.

Источник: глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин

Прямая речь: "14 сентября на территории Щербановской общины будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Всё будет Украина".

Детали: Такое же предупреждение Лунин адресовал жителям Полтавской общины.