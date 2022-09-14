За добу росіяни втратили 350 вояк, 2 літаки і 2 гелікоптери ‒ Генштаб
Середа, 14 вересня 2022, 09:19
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 650 солдатів, 2 180 танків та 4 665 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 180 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 665 (+3) од,
- артилерійських систем – 1 290 (+11) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 167 (+2) од,
- літаків – 246 (+2) од,
- гелікоптерів – 215 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),
- крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,
- спеціальної техніки ‒ 120 (+3) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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