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За добу росіяни втратили 350 вояк, 2 літаки і 2 гелікоптери ‒ Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 09:19
фото: генштаб

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 650 солдатів, 2 180 танків та 4 665 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 180 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 665 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1 290 (+11) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 167 (+2) од,
  • літаків – 246 (+2) од,
  • гелікоптерів – 215 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,
  • спеціальної техніки ‒ 120 (+3) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.  

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Теми: Росіявійнаокупація
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