За сутки россияне потеряли 350 солдат, 2 самолета и 2 вертолета – Генштаб
Среда, 14 сентября 2022, 09:19
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 650 солдат, 2 180 танков и 4 665 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 53 650 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 180 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 665 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1 290 (+11) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 167 (+2) ед,
- самолетов – 246 (+2) ед,
- вертолетов – 215 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
- крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
- специальной техники – 120 (+3) ед.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.