Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки россияне потеряли 350 солдат, 2 самолета и 2 вертолета – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 14 сентября 2022, 09:19
За сутки россияне потеряли 350 солдат, 2 самолета и 2 вертолета – Генштаб
фото: генштаб

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 650 солдат, 2 180 танков и 4 665 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 53 650 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 180 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 665 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1 290 (+11) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 167 (+2) ед,
  • самолетов – 246 (+2) ед,
  • вертолетов – 215 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
  • специальной техники – 120 (+3) ед.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Темы: Росcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Росcия
РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция
В Волгоградской области РФ разбился военный самолет Су-24
В Румынии напротив украинского Измаила начали строить укрытие
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: