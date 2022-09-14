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СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним "007"

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 09:50
фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Запоріжжі російську агентку, яка прибула у місто під "легендою" волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення.

Від свого російського "куратора" вона отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою".

Деталі: На тимчасово окупованій території жінка збирала дані про учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення.

 
фото: джерелО УП

Наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

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Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

 
фото: джерелО УП

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 
фото: джерелО УП

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Теми: СБУдержзрадаЗапоріжжяокупація
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