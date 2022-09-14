Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала в Запорожье агентку ФСБ с позывным "007"

Алена МазуренкоСреда, 14 сентября 2022, 09:50
СБУ задержала в Запорожье агентку ФСБ с позывным 007
фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье российскую агентку, прибывшую в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполнявшую задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.

Реклама:

От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местным волонтером".

Детали: На временно оккупированной территории женщина собирала данные об участниках партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: источник УП

Следующим враждебным заданием агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и технике сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

 
фото: источник УП

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

 
фото: источник УП

Темы: СБУгосизменаЗапорожьеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: