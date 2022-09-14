СБУ задержала в Запорожье агентку ФСБ с позывным "007"

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье российскую агентку, прибывшую в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполнявшую задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.

От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местным волонтером".

Детали: На временно оккупированной территории женщина собирала данные об участниках партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.

фото: источник УП

Следующим враждебным заданием агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

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Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и технике сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

фото: источник УП

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.