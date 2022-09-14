СБУ задержала в Запорожье агентку ФСБ с позывным "007"
Контрразведка СБУ задержала в Запорожье российскую агентку, прибывшую в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполнявшую задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.
От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.
Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местным волонтером".
Детали: На временно оккупированной территории женщина собирала данные об участниках партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.
Следующим враждебным заданием агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.
Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и технике сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.