Влада Німеччини повністю продала частку в Lufthansa, куплену для порятунку через пандемію

Уряд Німеччини остаточно продав свою частку у німецькій авіакомпанії Lufthansa, яку він придбав для її порятунку під час пандемії.

Про це повідомило федеральне фінансове агентство у вівторок, пише "Європейська правда".

Частку приблизно у 10% перебувала у власності Фонду економічної стабільності (WSF), який продав її міжнародним інвесторам. Тепер компанія знову повністю у приватних руках.

Частку найбільшої європейської авіакомпанії, придбану за 306 млн євро, продали за 1,07 млрд євро. Таким чином Німеччина залучила 760 мільйонів євро від продажу.

У листопаді Lufthansa достроково погасила останню частину наданої їй допомоги в розмірі 9 млрд євро, дозволивши уряду скоротити свою частку і отримати значний прибуток.

Останні події для перевізника відбулися незабаром після того, як він досяг угоди з пілотами про підвищення зарплати та заборону страйків приблизно на рік.