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Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa, купленную для спасения из-за пандемии

Среда, 14 сентября 2022, 09:59

Правительство Германии окончательно продало свою долю в немецкой авиакомпании Lufthansa, которую оно приобрело для ее спасения во время пандемии.

Об этом сообщило федеральное финансовое агентство во вторник, пишет "Европейская правда".

Доля примерно в 10% находилась в собственности Фонда экономической стабильности (WSF), продавшего ее международным инвесторам. Теперь компания снова полностью в частных руках.

Часть крупнейшей европейской авиакомпании, приобретенную за 306 млн евро, продали за 1,07 млрд евро. Таким образом, Германия привлекла 760 миллионов евро от продажи.

В ноябре Lufthansa досрочно погасила последнюю часть оказанной ей помощи в размере 9 млрд евро, позволив правительству сократить свою долю и получить значительную прибыль.

Последние события для перевозчика произошли вскоре после того, как он достиг соглашения с пилотами о повышении зарплаты и запрете забастовок примерно на год.

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Темы: Германия
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