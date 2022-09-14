Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa, купленную для спасения из-за пандемии

Среда, 14 сентября 2022, 09:59

Правительство Германии окончательно продало свою долю в немецкой авиакомпании Lufthansa, которую оно приобрело для ее спасения во время пандемии.

Об этом сообщило федеральное финансовое агентство во вторник, пишет "Европейская правда".

Доля примерно в 10% находилась в собственности Фонда экономической стабильности (WSF), продавшего ее международным инвесторам. Теперь компания снова полностью в частных руках.

Реклама:

Часть крупнейшей европейской авиакомпании, приобретенную за 306 млн евро, продали за 1,07 млрд евро. Таким образом, Германия привлекла 760 миллионов евро от продажи.

В ноябре Lufthansa досрочно погасила последнюю часть оказанной ей помощи в размере 9 млрд евро, позволив правительству сократить свою долю и получить значительную прибыль.

Последние события для перевозчика произошли вскоре после того, как он достиг соглашения с пилотами о повышении зарплаты и запрете забастовок примерно на год.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: