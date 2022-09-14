Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччину активно обстрілюють, влада закликає цивільних виїхати

Олена РощінаСереда, 14 вересня 2022, 10:17
Удар по Краматорську, фото з Telegram Павла Кириленка

За 13 вересня росіяни вбили 5-х і поранили 16 жителів Донецької області, у ніч на 14 вересня поранено щонайменше одну людину, обстріли населених пунктів тривають: був масований артобстріл Авдіївки, удари по Краматорську й Торецьку.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще 16 людей отримали поранення.

Вночі росіяни вели вогонь у всіх районах області, де проходить лінія фронту.

У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка – 1 людина поранена, пошкоджено 1 будинок.

Пряма мова: "В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок – влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо". 

Деталі: В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. 

ВІДЕО ДНЯ

У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл – пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає.

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці – пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв.

У Краматорську, за попередніми даними, ракета С-300 впала посеред житлового кварталу і частково пошкодила щонайменше 3 приватні будинки, а від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.

У Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька – пошкоджено один будинок, без постраждалих.

Пряма мова: "Кожна ніч на Донеччині – неспокійна. Цивільні мають покинути область. Це – питання життя і смерті!..

Росіяни навмисне тероризують місцеве населення. За таких умов, для цивільних єдиний правильний вихід – евакуюватися у більш безпечні області України. 

Не ставайте мішенню для російських терористичних військ. Евакуюйтеся!".

УП, доповнено
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

оновлено від 19:21, відеоОкупанти завдали удару по Кривому Рогу: пошкодили гідротехнічні споруди

Майже 400 населених пунктів за тиждень – Міноборони про контрнаступ на Харківщині

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану

Справа про розкрадання $500 тисяч: Міноборони прокоментувало обшуки у свого чиновника

аудіоСтоличний суддя чекав, щоб його "звільнили" окупанти : СБУ викрила, але затримати не може

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Донецька область
На Донеччині є дефіцит вугілля – голова ОВА
Росія обстріляла Донеччину: є загиблі та поранені
Святогірськ повертається. Як батальйон Кульчицького обороняв Святі Гори на Донеччині, а нині пішов у контрнаступ
Останні новини
00:06
Сейм Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій і планує те ж щодо РФ
23:43
У Конгресі США знову пропонують оголосити РФ спонсором тероризму
23:34
Росіяни обстріляли Сумщину – 43 прильоти
23:04
Кулеба презентував литовському й ірландському колегам проєкт гарантій безпеки для України
23:01
Зі Львова у вівторок вилетів комерційний літак Wizzair
22:45
фото Після ударів по Кривому Рогу рівень води в Інгульці зростає, є ризик підтоплення – ОП
22:35
"Нам потрібні тільки штурмовики": з'явилося відео вербування Прігожиним російських в'язнів
22:25
Економічні новини 14 вересня: Україна приєднається до роумінгу в ЄС, ООН хоче розблокувати аміакопровід з Росії
22:15
Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні
22:00
ЗСУ звільнили Киселівку, від Херсона їх відділяє лише Чорнобаївка – голова облради
Усі новини...