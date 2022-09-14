Донеччину активно обстрілюють, влада закликає цивільних виїхати

Удар по Краматорську, фото з Telegram Павла Кириленка

За 13 вересня росіяни вбили 5-х і поранили 16 жителів Донецької області, у ніч на 14 вересня поранено щонайменше одну людину, обстріли населених пунктів тривають: був масований артобстріл Авдіївки, удари по Краматорську й Торецьку.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще 16 людей отримали поранення.

Вночі росіяни вели вогонь у всіх районах області, де проходить лінія фронту.

У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка – 1 людина поранена, пошкоджено 1 будинок.

Пряма мова: "В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок – влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо".

Деталі: В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій.

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У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл – пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає.

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці – пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв.

У Краматорську, за попередніми даними, ракета С-300 впала посеред житлового кварталу і частково пошкодила щонайменше 3 приватні будинки, а від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.

У Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька – пошкоджено один будинок, без постраждалих.

Пряма мова: "Кожна ніч на Донеччині – неспокійна. Цивільні мають покинути область. Це – питання життя і смерті!..

Росіяни навмисне тероризують місцеве населення. За таких умов, для цивільних єдиний правильний вихід – евакуюватися у більш безпечні області України.

Не ставайте мішенню для російських терористичних військ. Евакуюйтеся!".