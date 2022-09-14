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Донетчину активно обстреливают, власти призывают гражданских выехать

Елена РощинаСреда, 14 сентября 2022, 10:17
Удар по Краматорску, фото из Telegram Павла Кириленко

За 13 сентября россияне убили 5-х и ранили 16 жителей Донецкой области, в ночь на 14 сентября ранен по меньшей мере один человек, обстрелы населенных пунктов продолжаются: был массированный артобстрел Авдеевки, удары по Краматорску и Торецку.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения.

Ночью россияне вели огонь во всех районах области, где проходит линия фронта.

В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка – 1 человек ранен, поврежден 1 дом.

Прямая речь: "В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро – попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем".

Детали: В Очеретинской общине снарядами повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой.

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В Мирнограде под обстрел попала одна из школ – повреждены оконные блоки и частично кровля. Информации о пострадавших нет.

В Краматорском районе россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке – повредили три дома и спортивный комплекс, однако без жертв.

В Краматорске, по предварительным данным, ракета С-300 упала посреди жилого квартала и частично повредила по меньшей мере 3 частных дома, а от вспыхнувшего пожара сгорел гараж.

В Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка – поврежден один дом, без пострадавших.

Прямая речь: "Каждая ночь на Донетчине – беспокойная. Гражданские люди должны покинуть область. Это – вопрос жизни и смерти!..

Россияне намеренно терроризируют местное население. В таких условиях для гражданских единственный правильный выход – эвакуироваться в более безопасные области Украины.

Не становитесь мишенью для российских террористических войск. Эвакуируйтесь!".

УП, дополнено
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Темы: Донецкая областьвойна
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