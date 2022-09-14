Вночі окупанти ракетами били по Миколаєву: 2 загиблих
Внаслідок нічного ракетного обстрілу Миколаєва у місті загинули дві людини, 3 - отримали поранення.
Джерело: глава ОВА Віталій Кім у Telegram
Дослівно: "Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300.
Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.
За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно".
Деталі: Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.
Також обстріли фіксували у Баштанському районі. Зокрема, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.