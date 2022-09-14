Вночі окупанти ракетами били по Миколаєву: 2 загиблих

Внаслідок нічного ракетного обстрілу Миколаєва у місті загинули дві людини, 3 - отримали поранення.

Джерело: глава ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300.

Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.

За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно".

Деталі: Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

Також обстріли фіксували у Баштанському районі. Зокрема, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.