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Вночі окупанти ракетами били по Миколаєву: 2 загиблих

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 10:39
БСТРІЛ МИКОЛАЄВА 3 СЕРПНЯ, ФОТО З САЙТУ НИКВЕСТИ

Внаслідок нічного ракетного обстрілу Миколаєва у місті загинули дві людини, 3 - отримали поранення. 

Джерело: глава ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300.

Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.

За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно".

Деталі: Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

Також обстріли фіксували у Баштанському районі. Зокрема, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.

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Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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