Ночью оккупанты ракетами били по Николаеву: 2 погибших
В результате ночных ракетных обстрелов Николаева в городе погибли два человека, 3 - получили ранения.
Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram
Дословно: "Ориентировочно в 01:10, 14 сентября, Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным, типа С-300.
Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.
По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно".
Детали: Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля.
Также обстрелы фиксировали в Баштанском районе. В частности, под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины.