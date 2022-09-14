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Ночью оккупанты ракетами били по Николаеву: 2 погибших

Алена МазуренкоСреда, 14 сентября 2022, 10:39
ОБСТРЕЛ НИКОЛАЕВА 3 АВГУСТА, ФОТО С САЙТА НИКВЕСТИ

В результате ночных ракетных обстрелов Николаева в городе погибли два человека, 3 - получили ранения.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Ориентировочно в 01:10, 14 сентября, Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным, типа С-300.

Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.

По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно".

Детали: Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля.

Также обстрелы фиксировали в Баштанском районе. В частности, под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины.

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Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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