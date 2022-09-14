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Президентка Єврокомісії їде до Києва

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 10:43
Урсула фон дер Ляєн, Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу вирушить до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона сказала у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Анонсуючи візит, фон дер Ляєн перерахувала кроки та плани для подальшого зближення України і ЄС.

"У березні ми успішно приєднали Україну до нашої електромережі. Це планувалось на 2024 рік, а ми зробили це всього за два тижні і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю. 

"Ми вже призупинили імпортні мита на український експорт. Ми приймемо Україну у нашу вільну європейську мережу роумінгу, справді настав час зробити це. Наші "лінії солідарності" є великим успіхом. І, грунтуючись на цьому всьому, комісія працюватиме з Україною, щоб піти ще далі, і щоб забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС. Наш єдиний ринок - це одна з найбільших історій успіху, і настав час зробити його історією успіху для наших українських друзів.

Саме тому сьогодні я їду до Києва обговорити це все з президентом Володимиром Зеленським і показати йому, що єдиний ринок має потенціал також і для майбутнього України", - сказала фон дер Ляєн.

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Вона також висловила переконання, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють.

Крім того, глава Єврокомісії пообіцяла, що ЄС продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.

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Теми: ЄврокомісіяУкраїнаЄС
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