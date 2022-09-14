Президент Еврокомиссии едет в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду отправится в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сказала в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Анонсируя визит, фон дер Ляйен перечислила шаги и планы по дальнейшему сближению Украины и ЕС.

"В марте мы успешно присоединили Украину к нашей электросети. Это планировалось на 2024 год, а мы сделали это всего за две недели, и сегодня Украина экспортирует электроэнергию в ЕС", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что хочет существенно расширить эту взаимовыгодную торговлю.

"Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт. Мы примем Украину в нашу свободную европейскую сеть роуминга, действительно пора сделать это. Наши "линии солидарности" являются большим успехом. И, основываясь на этом всем, комиссия будет работать с Украиной, чтобы пойти еще дальше и обеспечить бесперебойный доступ Украины к единому рынку ЕС. Наш единый рынок - это одна из крупнейших историй успеха, и пора сделать его историей успеха и для наших украинских друзей.

Именно поэтому сегодня я еду в Киев обсудить это все с президентом Владимиром Зеленским и показать ему, что у единого рынка есть потенциал и для будущего Украины", - сказала фон дер Ляйен.

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Она также убеждена, что Путин проиграет свою захватническую войну, а Украина и Европа ее выиграют.

Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины и будет усиливать санкции против РФ, которые уже нанесли ей огромный ущерб.