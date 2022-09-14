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В РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну – ГУР

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 11:06
Ухилення від виконання обов'язків на війні, фото ГУР

В Росії масово скасовують заплановані відправки особового складу на війну через відмову військових брати участь у бойових діях в Україні. 

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Військовослужбовців 5-ої окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів)". 

Деталі: Водночас в підрозділах, які беруть участь у війні проти України, спостерігається катастрофічна нестача особового складу. Командування окупаційних військ наказало цілеспрямовано спрощують діагнози пораненим у шпиталях, не проводити раніше заплановані операції та пропонувати їм повернутись на війну до України. 

Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню "спецоперації" або за дозволом командира пацієнта. Зокрема, за інформацією розвідки, одного разу після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю з діагнозом "отит". Йому відмовили в операційному втручанні та порекомендували "не застуджувати вухо". 

ГУР також повідомляє, що окупанти намагаються посилити своє угруповання під окупованим Херсоном за допомогою "наявних резервів". Росія планує передислокацію 4 батальйонів "кадирівців", однак ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ.

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Теми: Росіявійна
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