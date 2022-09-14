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В РФ массово отменяют запланированные отправки военных в Украину – ГУР

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 11:06
Уклонение от исполнения обязанностей на войне, фото ГУР

В России массово отменяют запланированные отправки личного состава на войну из-за отказа военных участвовать в боевых действиях в Украине.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), которые пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу находящейся в Украине бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников)".

Детали: В то же время в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. Командование оккупационных войск приказало целенаправленно упрощать диагнозы раненым в госпиталях, не проводить ранее запланированные операции и предлагать им вернуться на войну в Украину.

Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании "спецоперации" или по разрешению командира пациента. В частности, по информации разведки, однажды после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя с диагнозом "отит". Ему отказали в операционном вмешательстве и порекомендовали "не простуживать ухо".

ГУР также сообщает, что оккупанты пытаются усилить свою группировку под оккупированным Херсоном с помощью "имеющихся резервов". Россия планирует передислокацию 4 батальонов "кадыровцев", однако эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов РФ.

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Темы: Росcиявойна
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