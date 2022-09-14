Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 11:15
Getty Images

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити", - сказала вона

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною. 

24 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.

У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: мобільний зв'язокЄСУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

оновлено від 19:21, відеоОкупанти завдали удару по Кривому Рогу: пошкодили гідротехнічні споруди

Майже 400 населених пунктів за тиждень – Міноборони про контрнаступ на Харківщині

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану

Справа про розкрадання $500 тисяч: Міноборони прокоментувало обшуки у свого чиновника

аудіоСтоличний суддя чекав, щоб його "звільнили" окупанти : СБУ викрила, але затримати не може

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

мобільний зв'язок
На окупованому Запоріжжі зник мобільний зв’язок – ЗМІ
Кіберполіція попереджає: ворог використовує мобільні застосунки для розвідки
Чи можуть росіяни прослуховувати телефони українців – пояснюють у Держспецзв’язку
Останні новини
00:55
оновленоНа Кіровоградщині спрацювала ППО
00:46
Білий дім обговорює з Конгресом санкції проти Росії, аналогічні оголошенню її спонсором тероризму
00:22
Росіяни знову вдарили по Харкову – облрада
00:12
Контрнаступ на Харківщині: Данілов назвав співвідношення втрат ЗСУ і окупантів
00:06
Сейм Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій і планує те ж щодо РФ
23:43
У Конгресі США знову пропонують оголосити РФ спонсором тероризму
23:34
Росіяни обстріляли Сумщину – 43 прильоти
23:04
Кулеба презентував литовському й ірландському колегам проєкт гарантій безпеки для України
23:01
Зі Львова у вівторок вилетів комерційний літак Wizzair
22:45
фото Після ударів по Кривому Рогу рівень води в Інгульці зростає, є ризик підтоплення – ОП
Усі новини...