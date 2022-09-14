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Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – фон дер Ляйен

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 11:15
Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – фон дер Ляйен
Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

Об этом она объявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", - сказала она.

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После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.

24 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует в скором времени присоединиться к роуминговому пространству ЕС.

В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, которым подтверждают намерения сотрудничать для обеспечения доступного или даже бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной. Представитель ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для будущего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.

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Темы: мобильная связьЕСУкраина
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