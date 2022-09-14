Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Раптово помер головред "улюбленої газети Путіна"

Станіслав ПогоріловСереда, 14 вересня 2022, 12:15
Фото: КП

Головний редактор російського пропагандистського видання "Комсомольская правда", яку ще називають улюбленою газетою Путіна, Володимир Сунгоркін несподівано помер від інсульту.

Джерело: "Комсомольская правда" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що пропагандист помер раптово "під час експедиції до Примор'я у віці 68 років".

Що було раніше: У квітні цього року Сунгоркін потрапив під санкції Євросоюзу. В санкційних документах говорилося про те, що Сунгоркін "поширює та легітимізує агресивну антиукраїнську та антизахідну пропаганду путінського режиму під безпосереднім керівництвом Кремля в одному з найпопулярніших ЗМІ Росії".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіявійнаЗМІ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

оновлено від 19:21, відеоОкупанти завдали удару по Кривому Рогу: пошкодили гідротехнічні споруди

Майже 400 населених пунктів за тиждень – Міноборони про контрнаступ на Харківщині

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану

Справа про розкрадання $500 тисяч: Міноборони прокоментувало обшуки у свого чиновника

аудіоСтоличний суддя чекав, щоб його "звільнили" окупанти : СБУ викрила, але затримати не може

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Росія
Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters
В РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну – ГУР
Вночі окупанти ракетами били по Миколаєву: 2 загиблих
Останні новини
01:58
Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"
01:37
Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента
01:27
фотоЖоден бункер не захистить російських військових злочинців від покарання – Резніков
00:55
оновленоНа Кіровоградщині спрацювала ППО
00:46
Білий дім обговорює з Конгресом санкції проти Росії, аналогічні оголошенню її спонсором тероризму
00:22
Росіяни знову вдарили по Харкову – облрада
00:12
Контрнаступ на Харківщині: Данілов назвав співвідношення втрат ЗСУ і окупантів
00:06
Сейм Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій і планує те ж щодо РФ
23:43
У Конгресі США знову пропонують оголосити РФ спонсором тероризму
23:34
Росіяни обстріляли Сумщину – 43 прильоти
Усі новини...