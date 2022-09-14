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Раптово помер головред "улюбленої газети Путіна"

Станіслав ПогоріловСереда, 14 вересня 2022, 12:15
Раптово помер головред улюбленої газети Путіна
Фото: КП

Головний редактор російського пропагандистського видання "Комсомольская правда", яку ще називають улюбленою газетою Путіна, Володимир Сунгоркін несподівано помер від інсульту.

Джерело: "Комсомольская правда" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що пропагандист помер раптово "під час експедиції до Примор'я у віці 68 років".

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Що було раніше: У квітні цього року Сунгоркін потрапив під санкції Євросоюзу. В санкційних документах говорилося про те, що Сунгоркін "поширює та легітимізує агресивну антиукраїнську та антизахідну пропаганду путінського режиму під безпосереднім керівництвом Кремля в одному з найпопулярніших ЗМІ Росії".

Теми: РосіявійнаЗМІ
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