Головний редактор російського пропагандистського видання "Комсомольская правда", яку ще називають улюбленою газетою Путіна, Володимир Сунгоркін несподівано помер від інсульту.

Джерело: "Комсомольская правда" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що пропагандист помер раптово "під час експедиції до Примор'я у віці 68 років".

Що було раніше: У квітні цього року Сунгоркін потрапив під санкції Євросоюзу. В санкційних документах говорилося про те, що Сунгоркін "поширює та легітимізує агресивну антиукраїнську та антизахідну пропаганду путінського режиму під безпосереднім керівництвом Кремля в одному з найпопулярніших ЗМІ Росії".