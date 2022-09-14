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Внезапно умер главред "любимой газеты Путина"

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 12:15
Фото: КП

Главный редактор российского пропагандистского издания "Комсомольская правда", которое еще называют любимой газетой Путина, Владимир Сунгоркин неожиданно умер от инсульта.

Источник: "Комсомольская правда" в Telegram

Детали: Сообщается, что пропагандист умер внезапно "во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет".

Что предшествовало: В апреле этого года Сунгоркин попал под санкции Евросоюза. В санкционных документах говорилось о том, что Сунгоркин "распространяет и легитимизирует агрессивную антиукраинскую и антизападную пропаганду путинского режима под непосредственным руководством Кремля в одном из самых популярных СМИ России".

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Темы: РосcиявойнаСМИ
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