Главный редактор российского пропагандистского издания "Комсомольская правда", которое еще называют любимой газетой Путина, Владимир Сунгоркин неожиданно умер от инсульта.

Источник: "Комсомольская правда" в Telegram

Детали: Сообщается, что пропагандист умер внезапно "во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет".

Что предшествовало: В апреле этого года Сунгоркин попал под санкции Евросоюза. В санкционных документах говорилось о том, что Сунгоркин "распространяет и легитимизирует агрессивную антиукраинскую и антизападную пропаганду путинского режима под непосредственным руководством Кремля в одном из самых популярных СМИ России".