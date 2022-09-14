Майже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії - Генштаб

Близько 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Великій Британії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців, започаткована британським урядом.

На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання "Interflex" успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців.

Зазначається, що вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

За даними Генштабу, найближчим часом планується розширення операції "Interflex", зокрема - на молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.