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Майже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії - Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 14 вересня 2022, 12:17
Усі фото - Генштабу ЗСУ

Близько 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Великій Британії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців, започаткована британським урядом.

 

На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів,  Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання "Interflex" успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців.

 

Зазначається, що вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

 

За даними Генштабу, найближчим часом планується розширення операції "Interflex", зокрема - на молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ. 

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Теми: війнаарміяВелика Британія
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