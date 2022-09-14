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Почти 5 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании - Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 14 сентября 2022, 12:17
Почти 5 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании - Генштаб
Все фото - Генштаба ВСУ

Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку в Великобритании.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии идет базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих, введенная британским правительством.

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В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и, собственно, Соединенного Королевства обучение "Interflex" успешно завершили почти 5 тысяч наших военнослужащих.

 

Отмечается, что они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности.

 

По данным Генштаба, в ближайшее время планируется расширение операции Interflex в частности - на младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

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Темы: войнаармияВеликобритания
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