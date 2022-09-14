Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 5 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании - Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 14 сентября 2022, 12:17
Все фото - Генштаба ВСУ

Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку в Великобритании.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии идет базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих, введенная британским правительством.

 

В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и, собственно, Соединенного Королевства обучение "Interflex" успешно завершили почти 5 тысяч наших военнослужащих.

 

Отмечается, что они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности.

 

По данным Генштаба, в ближайшее время планируется расширение операции Interflex в частности - на младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаармияВеликобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана

Дело о хищении $500 тысяч: Минобороны прокомментировало обыски у своего чиновника

аудиоСтоличный судья ждал, чтобы его "освободили" оккупанты: СБУ разоблачила, но задержать не может

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
Внезапно умер главред "любимой газеты Путина"
Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters
Россияне обстреляли Черниговщину, в Херсонской области ведутся бои – отчет ОВА
Последние новости
01:58
Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проигрывает"
01:37
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
01:27
фотоНи один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников
00:55
ОбновленоВ Кировоградской области сработала ПВО
00:46
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
00:22
Россияне снова ударили по Харькову – облсовет
00:12
Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов
00:06
Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ
23:43
В Конгрессе США снова предлагают объявить РФ спонсором терроризма
23:34
Россияне обстреляли Сумщину – 43 прилета
Все новости...