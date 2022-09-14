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ЄС зняв з Януковича санкції за розкрадання, але перевів у інший санкційний список

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 12:16
ЄС зняв з Януковича санкції за розкрадання, але перевів у інший санкційний список
Віктор Янукович, Getty Images

Рада Європейського Союзу скасувала рішення про санкції проти колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра і ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, пов'язані зі звинуваченнями у розкраданні коштів.

Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС 12 вересня, пише "Європейська правда".

"На підставі перегляду Радою даних щодо чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, та інформацію щодо їхніх прав на захист та права на ефективний судовий захист, мають бути виключені з Додатка I. до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - йдеться у повідомленні.

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Йдеться про рішення Ради ЄС, ухвалене 6 березня 2014 року, яке потім неодноразово продовжувалося. Рішення передбачало заморожування активів підсанкційних осіб, відповідальних за розтрату державних коштів України та за порушення прав людини.

Зазначимо, що Янукович та його син залишаються під санкціями ЄС, їх додали до іншого санкційного списку.

4 серпня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти них за роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та за отримання вигоди від російських осіб, відповідальних за анексію Криму чи дестабілізацію Східної України.

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Це окреме санкційне рішення, яке було вперше затверджене 17 березня 2014 року. При цьому Пшонку та його сину до цього санкційного списку не включили, тобто санкції проти них повністю зняті.

Зазначимо, останній раз посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича, його сина та ще двох із семи осіб у списку на 6 місяців замість року. У червні минулого року ЄС вперше зняв старі санкції за 2019 рік з Віктора Януковича, в березні ситуація повторилася знову із санкціями за 2020 рік.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. 

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: ЯнуковичЄСсанкції
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