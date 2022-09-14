Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС снял с Януковича санкции за хищение, но перевел в другой санкционный список

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 12:16
ЕС снял с Януковича санкции за хищение, но перевел в другой санкционный список
Виктор Янукович, Getty Images

Совет Европейского Союза отменил решение о санкциях против бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра и экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, связанных с обвинениями в хищении средств.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 12 сентября, пишет "Европейская правда".

"На основании пересмотра Советом данных по четырем лицам, относительно которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, и информации об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I к Регламенту (ЕС) № 208/2014", - говорится в сообщении.

Реклама:

Речь идет о решении Совета ЕС, принятом 6 марта 2014 года, которое затем неоднократно продлевалось. Решение предусматривало замораживание активов подсанкционных лиц, ответственных за растрату государственных средств Украины и нарушение прав человека.

Отметим, что Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС, их добавили в другой санкционный список.

4 августа Совет ЕС ввел ограничительные меры против них за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и за получение выгоды от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Это отдельное санкционное решение, впервые утвержденное 17 марта 2014 года. При этом Пшонку и его сына в этот санкционный список не включили, то есть санкции против них полностью сняты.

Отметим, последний раз послы Евросоюза продлили санкции против Януковича, его сына и еще двух из семи человек в списке на 6 месяцев вместо года. В июне прошлого года ЕС впервые снял старые санкции за 2019 год с Виктора Януковича, в марте ситуация повторилась снова с санкциями за 2020 год.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Темы: ЯнуковичЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: