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ЕС снял с Януковича санкции за хищение, но перевел в другой санкционный список

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 12:16
Виктор Янукович, Getty Images

Совет Европейского Союза отменил решение о санкциях против бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра и экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, связанных с обвинениями в хищении средств.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 12 сентября, пишет "Европейская правда".

"На основании пересмотра Советом данных по четырем лицам, относительно которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, и информации об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I к Регламенту (ЕС) № 208/2014", - говорится в сообщении.

Речь идет о решении Совета ЕС, принятом 6 марта 2014 года, которое затем неоднократно продлевалось. Решение предусматривало замораживание активов подсанкционных лиц, ответственных за растрату государственных средств Украины и нарушение прав человека.

Отметим, что Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС, их добавили в другой санкционный список.

4 августа Совет ЕС ввел ограничительные меры против них за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и за получение выгоды от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины.

Это отдельное санкционное решение, впервые утвержденное 17 марта 2014 года. При этом Пшонку и его сына в этот санкционный список не включили, то есть санкции против них полностью сняты.

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Отметим, последний раз послы Евросоюза продлили санкции против Януковича, его сына и еще двух из семи человек в списке на 6 месяцев вместо года. В июне прошлого года ЕС впервые снял старые санкции за 2019 год с Виктора Януковича, в марте ситуация повторилась снова с санкциями за 2020 год.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Темы: ЯнуковичЕСсанкции
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