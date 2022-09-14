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Єврокомісія рекомендуватиме скоротити фінансування Угорщини - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 13:27

Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на високопосадовців ЄС.

Джерела зазначили, що Європейська комісія планує формалізувати свою оцінку в неділю. Потім протягом трьох місяців уряди ЄС ухвалять остаточне рішення. 

Для затвердження пропозиції комісії потрібна кваліфікована більшість держав-членів.

Угорщина стала першою країною, яка стала об’єктом розслідування відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси.  Єврокомісія витратила місяці на розслідування ерозії верховенства права за час перебування Віктора Орбана при владі.

Уряд Орбана, який втратив доступ до фінансування ЄС в очікуванні на результати розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування ЄС до 2027 року. 

Нещодавно він запропонував створити агентство по боротьбі з корупцією та внести поправки до низки законів, зокрема, про державні закупівлі, щоб розвіяти побоювання Єврокомісії.

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За словами одного з чиновників, комісія планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час, щоб він виконав свої обіцянки приборкати корупцію. 

В Угорщини буде один місяць, щоб діяти відповідно до рекомендацій комісії, але цей термін може бути продовжений максимум до трьох місяців.

У четвер у Європарламенті обговорять і проголосують за звіт про верховенство права в Угорщині. Але жоден член уряду Угорщини, включно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, не поїде до Брюсселя.

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Теми: УгорщинаЄСЄврокомісіягроші
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