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Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии – СМИ

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 13:27

Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников ЕС.

Источники отметили, что Европейская комиссия планирует формализовать свою оценку в воскресенье. Затем в течение трех месяцев правительства ЕС примут окончательное решение.

Для утверждения предложения комиссии требуется квалифицированное большинство государств-членов.

Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства права во время пребывания Виктора Орбана у власти.

Правительство Орбана, потерявшее доступ к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года.

Недавно он предложил создать агентство по борьбе с коррупцией и внести поправки в ряд законов, в частности, о государственных закупках, чтобы развеять опасения Еврокомиссии.

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По словам одного из чиновников, комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил свои обещания обуздать коррупцию.

У Венгрии будет один месяц, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями комиссии, но этот срок может быть продлен максимум до трех месяцев.

В четверг в Европарламенте обсудят и проголосуют за отчет о верховенстве права в Венгрии. Но ни один член правительства Венгрии, включая премьер-министра Виктора Орбана, не поедет в Брюссель.

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Темы: ВенгрияЕСЕврокомиссияденьги
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