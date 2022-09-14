Росіяни захопили в Херсоні дитячу бібліотеку й банк із активами на 1,5 млн грн

Поліція встановила, що окупанти захопили в Херсоні приміщення банку й дитячої бібліотеки, а в Новій Каховці – енергетичної компанії, також викрито у співпраці з окупаційними військами двох "чиновників" і нотаріуса.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: За минулу добу поліція відкрила 27 кримінальних проваджень щодо злочинів російської армії та їхніх поплічників на території Херсонської області.

Встановлено, що у Херсоні представники окупаційної влади та силових структур РФ зламали вхідні двері та захопили приміщення обласної бібліотеки для дітей. Весь бібліотечний фонд, меблі, комп’ютерна та офісна техніка перейшли під контроль окупантів.

Також в обласному центрі на вулиці Лавреньова військові РФ захопили адміністративне приміщення банку з матеріальними активами вартістю понад півтора мільйона гривень.

У місті Нова Каховка представники окупаційної влади за силової підтримки озброєних військовослужбовців РФ захопили будівлю, майстерні та бокси лінійної дільниці енергетичної компанії. Військові викрали матеріальні цінності вартістю понад півмільйона гривень.

Крім того, в Херсоні викрито двох колаборантів, які добровільно погодилися співпрацювати з ворогом та обійняли "посади" в окупаційних органах влади. Нині один із них є "заступником начальника Департаменту молодіжної політики та спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області", інша зрадниця очолює "управління фізичної культури та спортивних заходів Херсонської області".

ВІДЕО ДНЯ

Обидва колаборанти агітують жителів міста підтримувати окупантів та виправдовують збройну агресію РФ.

На бік ворога перейшов і приватний херсонський нотаріус. Він не лише відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну, а й активно агітує колег-нотаріусів на окупованій території до співпраці з країною-агресором, закликає отримувати паспорти Російської Федерації та проходити перепідготовку нотаріусів відповідно до законодавства РФ..

Також поліція фіксує наслідки обстрілів, збирає інформацію про постраждалих та пошкоджене майно. За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).