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Россияне захватили в Херсоне детскую библиотеку и банк с активами на 1,5 млн грн

Елена РощинаСреда, 14 сентября 2022, 13:43
Россияне захватили в Херсоне детскую библиотеку и банк с активами на 1,5 млн грн
Фото полиции Херсонской области

Полиция установила, что оккупанты захватили в Херсоне помещения банка и детской библиотеки, а в Новой Каховке – энергетической компании, также разоблачены в сотрудничестве с оккупационными войсками двое "чиновников" и нотариус.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств относительно преступлений российской армии и их пособников на территории Херсонской области.

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Установлено, что в Херсоне представители оккупационных властей и силовых структур РФ сломали входные двери и захватили помещение областной библиотеки для детей. Весь библиотечный фонд, мебель, компьютерная и офисная техника перешли под контроль оккупантов.

Также в областном центре на улице Лавренева военные РФ захватили административное помещение банка с материальными активами стоимостью более полутора миллионов гривен.

В городе Новая Каховка представители оккупационных властей при силовой поддержке вооруженных военнослужащих РФ захватили здание, мастерские и боксы линейного участка энергетической компании. Военные похитили материальные ценности стоимостью более полумиллиона гривен.

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Кроме того, в Херсоне разоблачены два коллаборанта, которые добровольно согласились сотрудничать с врагом и заняли "должности" в оккупационных органах власти. Сейчас один из них является "заместителем начальника Департамента молодежной политики и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области", вторая предательница возглавляет "управление физической культуры и спортивных мероприятий Херсонской области".

Оба коллаборанта агитируют жителей города поддерживать оккупантов и оправдывают вооруженную агрессию РФ.

На сторону врага перешел и частный херсонский нотариус. Он не только открыто поддерживает вторжение России в Украину, но и активно агитирует коллег-нотариусов на оккупированной территории к сотрудничеству со страной-агрессором, призывает получать паспорта Российской Федерации и проходить переподготовку нотариусов в соответствии с законодательством РФ.

Также полиция фиксирует последствия обстрелов, собирает информацию о пострадавших и поврежденном имуществе. По собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияполиция
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