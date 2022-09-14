Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В уряду є план, як провести переговори про вступ до ЄС за два роки – Шмигаль

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 15:21

Технічна частина переговорів про вступ України до ЄС може зайняти лише два роки, що буде рекордом для країн-кандидатів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час своєї конференції заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зазвичай такі переговори тривають 5-7-8 років. Наша амбіція – зробити це набагато швидше, за два роки", – заявив він.

Реклама:

Досягти цього, за словами прем’єра, має допомогти консенсус суспільства щодо європейського шляху країни.

"Яка ще країна могла відповісти на опитувальник лише за три тижні? А для якої період між подачею заявки до отримання статусу кандидата тривав лише 3 місяці? Однак, коли я кажу про можливість дуже швидких переговорів із ЄС, я не лише базуюсь на цій швидкості. Уряд вже розробив дорожню карту, яка розписує, як пройти цей шлях за два роки, фіксує наші вузькі місця та визначає, як їх пройти. Це й дає мені підстави для такого оптимізму", – пояснив він.

Разом із тим Денис Шмигаль не виключає, що політична частина переговорів може затягнутися.

ВІДЕО ДНЯ

"Здобуття політичного консенсусу (між країнами ЄС щодо прийняття України. – Ред.) стане ще одним викликом для нас. Ми вже зараз маємо знайти всі аргументи для наших партнерів. І при цьому не забуваймо, що Росія продовжує інформаційно та гібридно впливати на ЄС і буде гальмувати наш вступ", – резюмував він.

Що стосується початку переговорів з ЄС, то Денис Шмигаль впевнений, що всі необхідні передумови будуть виконані Україною до кінця року: "Ми повністю прописали дорожню карту 107 законодавчих та нормативних актів, всі з яких вже опрацьовані урядом. Із них 60 вже внесено у Раду, а решта – буде внесена протягом місяця. Тож до кінця року ми виконаємо всі необхідні умови, щоб Україна могла перейти до перемовин з ЄС про членство".

Крім того, за словами Шмигаля, в уряді розраховують на підтримку Чехії, яка наразі головує у ЄС. Ці питання будуть підняті на спільному засіданні урядів України та Чехії, яке заплановано провести наприкінці жовтня.

Нагадаємо, колишній міністр оборони й закордонних справ Польщі, а нині депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні не варто сприймати переговори про членство в Європейському Союзі як переговори в класичному сенсі й треба готуватися до того, що вони можуть затягнутися.

Теми: ЄСєвроінтеграціяКабінет міністрівШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: