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В уряду є план, як провести переговори про вступ до ЄС за два роки – Шмигаль

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 15:21

Технічна частина переговорів про вступ України до ЄС може зайняти лише два роки, що буде рекордом для країн-кандидатів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час своєї конференції заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зазвичай такі переговори тривають 5-7-8 років. Наша амбіція – зробити це набагато швидше, за два роки", – заявив він.

Досягти цього, за словами прем’єра, має допомогти консенсус суспільства щодо європейського шляху країни.

"Яка ще країна могла відповісти на опитувальник лише за три тижні? А для якої період між подачею заявки до отримання статусу кандидата тривав лише 3 місяці? Однак, коли я кажу про можливість дуже швидких переговорів із ЄС, я не лише базуюсь на цій швидкості. Уряд вже розробив дорожню карту, яка розписує, як пройти цей шлях за два роки, фіксує наші вузькі місця та визначає, як їх пройти. Це й дає мені підстави для такого оптимізму", – пояснив він.

Разом із тим Денис Шмигаль не виключає, що політична частина переговорів може затягнутися.

"Здобуття політичного консенсусу (між країнами ЄС щодо прийняття України. – Ред.) стане ще одним викликом для нас. Ми вже зараз маємо знайти всі аргументи для наших партнерів. І при цьому не забуваймо, що Росія продовжує інформаційно та гібридно впливати на ЄС і буде гальмувати наш вступ", – резюмував він.

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Що стосується початку переговорів з ЄС, то Денис Шмигаль впевнений, що всі необхідні передумови будуть виконані Україною до кінця року: "Ми повністю прописали дорожню карту 107 законодавчих та нормативних актів, всі з яких вже опрацьовані урядом. Із них 60 вже внесено у Раду, а решта – буде внесена протягом місяця. Тож до кінця року ми виконаємо всі необхідні умови, щоб Україна могла перейти до перемовин з ЄС про членство".

Крім того, за словами Шмигаля, в уряді розраховують на підтримку Чехії, яка наразі головує у ЄС. Ці питання будуть підняті на спільному засіданні урядів України та Чехії, яке заплановано провести наприкінці жовтня.

Нагадаємо, колишній міністр оборони й закордонних справ Польщі, а нині депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні не варто сприймати переговори про членство в Європейському Союзі як переговори в класичному сенсі й треба готуватися до того, що вони можуть затягнутися.

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Теми: ЄСєвроінтеграціяКабінет міністрівШмигаль
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