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У правительства есть план, как провести переговоры о вступлении в ЕС за два года – Шмыгаль

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 15:21

Техническая часть переговоров о вступлении Украины в ЕС может занять всего два года, что будет рекордом для стран-кандидатов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на своей конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Обычно такие переговоры длятся 5-7-8 лет. Наша амбиция - сделать это гораздо быстрее, за два года", – заявил он.

Достичь этого, по словам премьера, должен помочь консенсус общества относительно европейскому пути страны.

"Какая еще страна могла ответить на опросник всего за три недели? А для какой период между подачей заявки до получения статуса кандидата длился всего три месяца? Однако, когда я говорю о возможности очень быстрых переговоров с ЕС, я не только базируюсь на этой скорости. Правительство уже разработало дорожную карту, которая расписывает, как пройти этот путь за два года, фиксирует наши узкие места и определяет, как их пройти. Это и дает мне основания для такого оптимизма", – пояснил он.

В то же время Денис Шмыгаль не исключает, что политическая часть переговоров может затянуться.

"Достижение политического консенсуса (между странами ЕС по принятию Украины. – Ред.) станет еще одним вызовом для нас. Мы уже сейчас должны найти все аргументы для наших партнеров. И при этом не забываем, что Россия продолжает информационно и гибридно влиять на ЕС и будет тормозить наше вступление", – резюмировал он.

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Что касается начала переговоров с ЕС, Денис Шмыгаль уверен, что все необходимые условия будут выполнены Украиной до конца года: "Мы полностью прописали дорожную карту 107 законодательных и нормативных актов, все из которых уже проработаны правительством. Из них 60 уже внесены в Раду, а остальные – будут внесены в течение месяца. Так что до конца года мы выполним все необходимые условия, чтобы Украина могла перейти к переговорам с ЕС о членстве".

Кроме того, по словам Шмыгаля, в правительстве рассчитывают на поддержку председательствующей в ЕС Чехии. Эти вопросы будут подняты на совместном заседании правительств Украины и Чехии, которое планируется провести в конце октября.

Напомним, бывший министр обороны и иностранных дел Польши, а ныне депутат Европейского парламента Радослав Сикорский в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине не стоит воспринимать переговоры о членстве в Европейском Союзе как переговоры в классическом смысле и нужно готовиться к тому, что они могут затянуться.

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Темы: ЕСевроинтеграцияКабинет министровШмыгаль
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