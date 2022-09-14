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У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 15:24
фото: МВС

Правоохоронці повідомили, що мають один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань у приміщенні Балаклійського відділку поліції, який контролювали окупанти.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, пресслужба МВС

Пряма мова: "У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на підлозі, а на допитах їх катували електричним струмом.

На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій".

Деталі: За словами Болвінова, у приміщенні Балаклійського відділку поліції російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих мешканців.

 

Зокрема, в адмінбудівлі поліцейського відділку перебували військові так званої "ЛНР" та Чеченської республіки, а також представники омону м.Тольятті та ФСБ РФ.

Він додав, що у кожному приміщенні утримували від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження.

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Втікаючи із українського міста, окупанти залишили в’язнів у закритих приміщеннях. Втім, один із заручників зміг розбити вікно і вилізти, аби відкрити всі двері та звільнити інших. Тому точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.

 

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Теми: Харківська областьокупаціявійнаРосія
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