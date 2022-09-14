У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції

Правоохоронці повідомили, що мають один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань у приміщенні Балаклійського відділку поліції, який контролювали окупанти.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, пресслужба МВС

Пряма мова: "У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на підлозі, а на допитах їх катували електричним струмом.

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На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій".

Деталі: За словами Болвінова, у приміщенні Балаклійського відділку поліції російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих мешканців.

Зокрема, в адмінбудівлі поліцейського відділку перебували військові так званої "ЛНР" та Чеченської республіки, а також представники омону м.Тольятті та ФСБ РФ.

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Він додав, що у кожному приміщенні утримували від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження.

Втікаючи із українського міста, окупанти залишили в’язнів у закритих приміщеннях. Втім, один із заручників зміг розбити вікно і вилізти, аби відкрити всі двері та звільнити інших. Тому точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.