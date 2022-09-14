В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции

Правоохранители сообщили, что имеют один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток в помещении Балаклейского отделения полиции, которое контролировали оккупанты.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, пресс-служба МВД

Прямая речь: "В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током.

В настоящее время мы имеем один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, поэтому будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий".

Детали: По словам Болвинова, в помещении Балаклейского отделения полиции российские военные и спецслужбы содержали и пытали местных жителей.

В частности, в админздании полицейского участка находились военные так называемой "ЛНР" и Чеченской республики, а также представители ОМОНа г.Тольятти и ФСБ РФ.

Он добавил, что в каждом помещении содержалось от 8 до 15 человек, за которыми тайно вели наблюдение.

ВИДЕО ДНЯ

Убегая из украинского города, оккупанты оставили заключенных в закрытых помещениях. Впрочем, один из заложников смог разбить окно и вылезть, чтобы открыть все двери и освободить других. Поэтому точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.