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Столичний суддя чекав, щоб його "звільнили" окупанти : СБУ викрила, але затримати не може

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 16:00

Служба безпеки України викрила суддю Північного апеляційного господарського суду, який у Києві очікував захоплення України росіянами.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

Така позиція є грубим порушенням "Присяги судді", що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про суддю Володимира Куксова.

Наразі йому повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та підбурюванні до колабораційної діяльності.

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У ході слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що цей посадовець:

  • визнає правомірними дії рф щодо вторгнення на територію України;
  • заперечує факти руйнування окупантами об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур;
  • не приховує ненависті до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян;
  • проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії президента України з оборони держави.

Зазначається, що розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді з членами його сім’ї, родичами та близькими друзями. Вони є документальним підтвердженням антиукраїнських позицій фігуранта.

Водночас в СБУ вказують, що через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри.

Дослівно: "Тому що ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.

СБУ сподівається, що найближчим часом члени ВРП будуть обрані і цей орган повною мірою розпочне свою роботу та разом з іншими уповноваженими структурами працюватиме на очищення судової гілки влади".

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Теми: СБУвійнасуд
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