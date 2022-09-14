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Столичный судья ждал, чтобы его "освободили" оккупанты: СБУ разоблачила, но задержать не может

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 16:00
Столичный судья ждал, чтобы его освободили оккупанты: СБУ разоблачила, но задержать не может

Служба безопасности Украины разоблачила судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который в Киеве ожидал захвата Украины россиянами.

Источник: Служба безопасности Украины, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Спецслужба собрала исчерпывающую доказательную базу: злоумышленник оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом.

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Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", что уполномочивает лицо, ее сложившее, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа".

Детали: По данным источника УП, речь идет о судье Владимире Куксове.

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Ему сообщено о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и подстрекательстве к коллаборационной деятельности.

 

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что это должностное лицо:

  • признает правомерными действия РФ по вторжению на территорию Украины;
  • отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей, принудительного их содержания и применения к ним пыток;
  • не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам;
  • проявляет нетерпимость к власти и осуждает действия президента Украины по обороне государства.

Отмечается, что в распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они являются документальным доказательством антиукраинских позиций фигуранта.

В то же время в СБУ указывают, что из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия задержать этого злоумышленника невозможно даже после объявления подозрения.

Дословно: "Потому что ВСП – это единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судей.

СБУ надеется, что в ближайшее время члены ВСП будут избраны и этот орган в полной мере приступит к работе и вместе с другими уполномоченными структурами будет работать на очистку судебной ветви власти".

Темы: СБУвойнасуд
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