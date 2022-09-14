СБУ ідентифікувала 6 нових колаборатів на Херсонщині – список

Служба безпеки викрила іще шістьох колаборантів, які вступили до окупаційного "МВД РФ" у Херсонській області.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "У результаті оперативної роботи встановлено особи ще шістьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія МВД по Херсонской області"".

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Деталі: Зазначається, що це псевдоутворення виконує завдання Кремля щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів.

Зокрема, працівники так званого "МВД" чинять масові репресії, переслідують і незаконно затримують громадян, застосовують до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрожують фізичною розправою.

Також СБУ задокументувала факти викрадення і катування людей.

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Наразі про підозру у колабораційній діяльності повідомили таким "посадовцям" окупаційного органу:

Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;

Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;

Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;

Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.

Повідомляється, що співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Тривають комплексні заходи для притягнення зрадників з них до відповідальності.