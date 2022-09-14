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СБУ идентифицировала 6 новых коллаборатов на Херсонщине – список

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 18:05
СБУ идентифицировала 6 новых коллаборатов на Херсонщине – список
Фото СБУ

Служба безопасности разоблачила еще шестерых коллаборантов, вступивших в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "В результате оперативной работы установлены лица еще шести вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области"".

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Детали: Отмечается, что это псевдообразование выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов.

В частности, работники так называемого МВД проводят массовые репрессии, преследуют и незаконно задерживают граждан, применяют к пострадавшим психологическое давление, насилие и угрожают физической расправой.

Также СБУ задокументировала факты похищения и пыток людей.

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О подозрении в коллаборационной деятельности сообщили следующим "чиновникам" оккупационного органа:

  • Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;
  • Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;
  • Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;
  • Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;
  • Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;
  • Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Сообщается, что сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность, установили места их пребывания и маршруты перемещения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению предателей к ответственности.

Темы: СБУХерсонская областьколлаборационизм
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